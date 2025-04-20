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Герман-младший призвал доработать список фильмов от Минпросвещения для детей: «Есть вопросы»

Режиссер Герман-младший: список фильмов от Минпросвещения РФ нужно доработать
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский кинорежиссер Алексей Герман — младший назвал «недоработанным» список Минпросвещения, рекомендованный для семейного просмотра. Его слова передает ТАСС.

Герман-младший считает, что в рекомендации ведомства попали некоторые «необязательные» картины, а ряд важных, наоборот, были упущены. Режиссер не стал уточнять названия фильмов, которые бы он лично рекомендовал. Эксперт отметил, что список Минпросвещения «производит впечатление неготового».

«Мне кажется, список нужно пересмотреть совместно со ВГИКом, с киноведами, потому что есть большие вопросы», — заявил постановщик.

26 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов представил перечень фильмов, которые ведомство рекомендует школьникам к просмотру после уроков. Список поделен на категории по классам и включает в себя как современные, так и советские картины. В частности, детям рекомендуется посмотреть несколько фильмов с возрастным ограничением «18+», военную драму об ужасах нацистской карательной операции «Иди и смотри», а также современных «Холопа», «Майора Грома» и «Последнего богатыря».

Ранее сообщалось, что Shaman и Мизулина встретили Пасху вместе с Путиным.

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