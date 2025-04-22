Дмитрий Губерниев составит черный список строителей

Телеведущий Губерниев будет разоблачать подрядчиков на шоу «Черный список на стройке»

Телеведущий Дмитрий Губерниев будет разоблачать подрядчиков в новом реалити-шоу «Черный список на стройке». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала «Пятница!».

У участников будет 33 дня, 8 соток и 7 миллионов рублей, чтобы построить дом с нуля. В каждом эпизоде шоу покажут отдельный этап строительства: от возведения фундамента до внутренней отделки дома.

Губерниев проверит работу мастеров в трех ценовых сегментах: дешевом, среднем и дорогом, недобросовестных занесет в черный список, а добросовестных поощрит.

«На моих глазах в начале съемок был пустой участок, а через 33 дня передо мной стоял прекрасный дом. Эти съемки для меня были как поездка на Олимпиаду — миссия наша была не менее масштабной, а часть моего сердца навсегда осталась там. В доме, который мы построили, сейчас счастливо живут люди», — сказал он.

По словам Губерниева, иначе он смог взглянуть и на строительство собственного жилья — теперь он понимает, что на этапе строительства было сделано не так.

«Все предусмотреть невозможно, но могу сказать, что «Черный список на стройке» станет настольной книгой и наглядным пособием для всех, кто готовится к ремонту и стройке», — говорит ведущий.

Премьера «Черного списка на стройке» с Дмитрием Губерниевым состоится 22 апреля в 19:00 на «Пятнице!».

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