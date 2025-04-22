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«Творил и жил для народа»: Никас Сафронов — о смерти Зураба Церетели

Никас Сафронов заявил, что скульптор Зураб Церетели останется жив в своих работах
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Пресс-служба Никаса Сафронова

Скульптор Зураб Церетели творил и жил для народа, был чутким и добрым человеком. Об этом «Газете.Ru» рассказал художник Никас Сафронов, отметив, что ему очень грустно от потери друга.

«Не про каждого человека можно сказать: «Ушла эпоха!». Сегодня нас покинула эпоха, глыба, титан мирового искусства — Зураб Константинович Церетели! Мне больно и грустно от потери редкого жизнелюба, замечательного друга, мецената, человека-таланта. Я соболезную всем, кто уважал его. А уважали и ценили его очень многие. Мне повезло узнать Зураба Константиновича не только как соратника на поприще искусства — великого скульптора, главы РАХ, но и человека доброго, теплого, чуткого и тонко чувствующего мир. Он был по-настоящему народным — творил и жил про народ и для народа», — сказал он.

Сафронов добавил, что скульпторы оставляют после себя не просто произведения, но целые пространства, «наполненные смыслом и духом их присутствия». Он напомнил, что у Церетели было много мест, которые теперь можно «назвать памятниками не только его таланту, но и его жизни».

Художник подчеркнул, что память о Церетели останется в его работах, и посоветовал людям ознакомиться с его творчеством.

«Теперь все это — места памяти. Пространства тишины, в которой живет голос мастера. И тем, кто еще не успел узнать масштаб этой личности, стоит не по разу пройтись по этим маршрутам. Увидеть — какие смелые замыслы он воплощал. Осознать — как трепетно он хранил свою национальную культуру, сколько усилий отдал, чтобы возродить и сохранить грузинское эмальерное искусство. И почувствовать — насколько широк был его дар, охватывавший не только скульптуру, но и живопись, архитектуру, дизайн, педагогику, театральное оформление. Теперь его нет с нами, но он остался — в своих работах, в своих пространствах, в памяти всех, кому посчастливилось знать его лично или хотя бы видеть его творения. Светлая память», — заключил Сафронов.

О том, что Церетели не стало на 92-м году жизни, 22 апреля сообщил помощник художника Сергей Шагулашвили.

Среди ключевых работ скульптора — московский памятник Петру I, монумент «Дружба навеки», памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби» и многое другое.

Ранее в МИД России назвали скульптора Церетели народным дипломатом.

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