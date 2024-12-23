Опубликованы первые кадры с Некромантом из вселенной «Короля и Шута»

Актер Гришин выбран на роль Некроманта в фильме «Король и Шут. Навсегда»

Режиссер фильма «Король и Шут. Навсегда» Рустам Мосафир назвал имя актера, который был выбран на роль Некроманта. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

Главным антагонистом фильма станет герой песни панк-группы «Король и Шут» «Некромант», который поднимет против главных героев — Горшка и Князя — армию зомби.

Нового персонажа в проекте сыграет Илья Гришин. Из первых опубликованных кадров с героем можно заключить, что его внешний облик отсылает к легендарному рок-музыканту Дэвиду Боуи.

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К своим ролям в проекте вернутся Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Князь), Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса), Илья Хвостиков (Кочерыжка).

Первые — фэнтезийные — сцены фильма по мотивам песен и истории знаменитой панк-группы снимаются на полуострове Рыбачий на севере России. Съемки сцен из реальности пройдут в Санкт-Петербурге.

Продюсер Игорь «Панкер» Гудков, снявший группе три культовых фильма-концерта — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю», — обратил внимание фанатов на то, что «Король и Шут. Навсегда» — это не продолжение сериала, а отдельное произведение со знакомыми героями.

Премьера картины состоится в 2025 году в кинопрокате.

Ранее стартовали съемки второго сезона «Монастыря» без Молочникова и Ивлеевой.