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«Месяц провел в муках»: Цискаридзе вспомнил, как чудом выжил благодаря священнику

Артист Цискаридзе признался, что чудом выжил после 10 перенесенных операций
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Российское общество «Знание»

Балетмейстер, народный артист России Николай Цискаридзе рассказал на программе «Сегодня вечером» на Первом канале, что в юности тяжело перенес золотистый стафилококк.

Танцовщик поделился, что из-за заболевания ему сделали 10 операций. Он лежал в больнице около месяца. По словам балетмейстера, рядом с ним с тем же диагнозом находился сын актера Жерара Депардье Гийом, которого в итоге не стало из-за осложнений.

«Мне тогда доктор сказал, что я один из миллиона, у которого не было осложнений и удалось выжить», — поделился Цискаридзе.

Цискаридзе верит, что выжил благодаря священнику.

«Он меня причастил, и на следующий день температура исчезла, хотя я месяц провел в жутких муках», — заявил он.

В начале марта стало известно, что Цискаридзе получил первую роль в драматическом театре. Танцовщику досталась роль Людовика Великого в спектакле «Кабала святош» по пьесе Михаила Булгакова. В роли Мольера на сцену выйдет народный артист России Константин Хабенский. Спектакль поставит режиссер Юрий Квятковский.

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