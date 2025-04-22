В МИД России о Зурабе Церетели: «Настоящий народный дипломат»

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила в своем Telegram-канале соболезнования в связи с кончиной скульптора Зураба Церетели, которого не стало 22 апреля.

Захарова назвала Церетели «художником с мировым именем», который который не знал границ в деле укрепления мира и поддержки творчества. Она заявила, что скульптор был «настоящим народным дипломатом».

«Он будет жить не только в наших сердцах, но и в своих работах: в витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты, в моих любимых сочных цветах и букетах, которые он безудержно рисовал», — отметила дипломат.

О том, что Церетели не стало на 92-м году жизни, сообщил помощник художника Сергей Шагулашвили. Среди ключевых работ скульптора — московский памятник Петру I, монумент «Дружба навеки», памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби» и многое другое.

На данный момент семья творца не объявила, где и когда пройдет прощание с Зурабом Церетели.

Ранее стало известно, какое наследство мог оставить Зураб Церетели.