Успенская раскрыла, что у ее дочери роман с «серьезным бизнесменом»

Певица Любовь Успенская заявила, что ее дочь встречается с серьезным бизнесменом

Певица Любовь Успенская на премии «Женщина года» призналась, что ее дочь Татьяна Плаксина находится в отношениях с мужчиной. Ее слова передает издание «7дней.ru».

Успенская назвала избранника наследницы «талантливым и умным».

«Пишет стихи, серьезный бизнесмен и еще композитор, пишет музыку», — поделилась знаменитость.

Певица подчеркнула, что для нее важным критерием еще является и то, чтобы у второй половинки дочери была еврейская кровь. Другими подробностями артистка делиться не стала.

В апреле Успенская рассказывала, что Плаксина занимается хореографией на пилоне. Певица сетовала, что наследница «заставляет» ее тоже танцевать на шесте, но артистка отказывается, поскольку «не сумасшедшая».

В начале октября 2024 года стало известно, что Татьяна Плаксина пропала. Девушку нашли в Израиле, она дистанционно связывалась с журналистами и критиковала мать. Пресс-секретарь Успенской Александр Иваненко утверждал, что Татьяна, давая интервью, была «не совсем в себе». 16 ноября Иванченко сообщил, что Плаксина вернулась домой.

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