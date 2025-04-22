Соведущий Павла Воли назвал свой диагноз: «Очень сильная боль»

Комик и соведущий «Шоу Воли» Илья Соболев сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что врачи диагностировали ему латеральный эпикондилит.

Соболев пояснил, что это воспалительное заболевание сухожилий на руке. Юморист обратился к врачам из-за сильных болей.

«Очень-очень начала болеть [рука]. Я укол поставил туда. И у меня теперь [очень сильная боль]. Будьте аккуратны», — заявил юморист, прибегнув к матерному выражению в своей речи.

Шоумен Илья Соболев с 2011 года женат на бизнесвумен Наталье Пахомовой (в девичестве. — «Газета.Ru»). У супругов подрастают дочери София и Ева и сын Иван, который родился 19 апреля 2023 года. Бизнесвумен говорила подписчикам, что раньше изводила ревностью себя и супруга, но потом поработала над самооценкой и многое изменилось.

В феврале 2025 года Пахомова рассказывала, что не комплексует из-за разницы в росте с мужем. Ее рост составляет 1,69 м, а Соболева — 1,66 м. По словам блогерши, она любит ходить на каблуках, когда находится вместе с супругом. Комик, уточняла жена, «обожает» ее в туфлях.

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