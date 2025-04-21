19-летняя невеста Лепса рассказала, чем займется после родов

19-летняя невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба рассказала, чем займется в будущем после родов. Ее цитирует Voice.

По словам Кибы, она бы не хотела делать пластику сейчас и ограничит работу над телом регулярным спортом.

«Грудь планирую сделать после родов», — заявила она.

Певец в 2021 году развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. У экс-супругов трое общих детей: Ева, Николь и Иван. От первого брака со Светланой Дубинской у исполнителя также есть дочь Инга, которая в 2022 году родила сына. Артист недавно сообщил, что планирует жениться на Кибе летом 2025 года. По признанию музыканта, он хочет детей от избранницы и готов вновь стать отцом.

Накануне Аврора Киба призналась, что вернулась из России в Лондон, где учится в Колледже моды.

Ранее старший брат актера Александра Домогарова попал под суд из-за долгов за коммуналку.