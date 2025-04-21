Гордон назвала справедливым посмертный приговор Хачатуряну

Адвокат и телеведущая Екатерина Гордон в комментарии «Газете.Ru» выразила мнение, что суд поступил правильно, посмертно признав Михаила Хачатуряна виновным в насилии над тремя дочерьми.

«Я думаю, [вынесено] справедливое [решение]. Люди имеют право на справедливость, на моральную реабилитацию. Для этих сестер, их дальнейшей жизни — это монументальное событие», — сказала Гордон.

Она также выразила мнение, что решение суда повлияет на дело самих сестер, убивших отца-насильника:

«Если бы он не был признан виновным, совершенно по-другому рассматривалось бы их дело, поверьте мне. А так, если документально и судебным решением подтверждено, что он действительно был подонком, думаю, можно говорить о мягком отношении к их преступлению. При этом я спорно отношусь к делу сестер Хачатурян, потому что одно преступление не должно провоцировать другое. Безусловно, к этим девочкам нужно отнестись с пониманием ситуации, через которую они прошли. Но очень опасно создавать прецедент, когда после спланированного убийства люди будут отпущены. <...> Жертва насилия должна соблюдать законный алгоритм поведения. А правоохранительные органы должны не отправлять жертв насилия домой, но помогать им».

21 апреля Бутырский районный суд Москвы посмертно признал отца сестер Хачатурян Михаила виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии в отношении троих дочерей. Уголовное преследование по делу Хачатуряна прекращено в связи с его смертью.

27 июля 2018 года три сестры — Кристина, Ангелина и Мария (им было 19, 18 и 17 лет), «испытывая острую личную неприязнь» к 57-летнему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком, от которых он скончался в квартире на Алтуфьевском шоссе. По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

Защита сестер Хачатурян настаивала на необходимой самообороне, но Следственный комитет России вменял им убийство по предварительному сговору. По утверждениям девушек, отец систематически применял к ним сексуальное и психологическое насилие, что и подтолкнуло их на этот шаг.

В августе 2021 года повторная экспертиза подтвердила факт насилия со стороны отца. В сентябре после очередной экспертизы также были выявлены педофильские наклонности Михаила Хачатуряна.

Ранее адвокат сестер Хачатурян выразил надежду на прекращение уголовного дела и снятие обвинения.