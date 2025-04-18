Друг Ефремова раскрыл, чем занимается актер после выхода из колонии: «Не пьет и не курит»

Знакомый семьи Михаила Ефремова рассказал kp.ru, что актер начал очень много читать после выхода из колонии.
По его словам, актер привык для чтения использовать бумажные книги, но иногда потребляет информацию и с iPad.
«Смотрит телевизор, фильмы пересматривает значимые, что пропущены. Сам пишет. Друзья приносят и присылают сценарии, пьесы — читает, идет живое обсуждение. Естественно, что не пьет и не курит», — поделился инсайдер.
Актер Михаил Ефремов, отмечает kp.ru, проживает в шестикомнатной квартире артиста в Москве вместе со своей супругой, звукорежиссером Софьей Кругликовой. В жилье Ефремова есть рабочий кабинет, в котором недавно сделали ремонт — провели звукоизоляцию.
По данным издания, Кругликова «опекает» своего супруга после выхода из колонии. Она тщательно следит за тем, чтобы артист проходил различные обследования и принимал назначенное лечение. Из-за этого, заявляет kp.ru, знакомые Кругликовой шутят, что у нее появился четвертый ребенок.
24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.
9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву.
Ранее сообщалось, что Волочкова продает свою шестикомнатную квартиру из-за многотысячного долга по ЖКХ.