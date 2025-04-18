Друг Ефремова раскрыл, чем занимается актер после выхода из колонии: «Не пьет и не курит»

«КП»: актер Михаил Ефремов не пьет и много читает после выхода из колонии

Знакомый семьи Михаила Ефремова рассказал kp.ru, что актер начал очень много читать после выхода из колонии.

По его словам, актер привык для чтения использовать бумажные книги, но иногда потребляет информацию и с iPad.

«Смотрит телевизор, фильмы пересматривает значимые, что пропущены. Сам пишет. Друзья приносят и присылают сценарии, пьесы — читает, идет живое обсуждение. Естественно, что не пьет и не курит», — поделился инсайдер.

Актер Михаил Ефремов, отмечает kp.ru, проживает в шестикомнатной квартире артиста в Москве вместе со своей супругой, звукорежиссером Софьей Кругликовой. В жилье Ефремова есть рабочий кабинет, в котором недавно сделали ремонт — провели звукоизоляцию.

По данным издания, Кругликова «опекает» своего супруга после выхода из колонии. Она тщательно следит за тем, чтобы артист проходил различные обследования и принимал назначенное лечение. Из-за этого, заявляет kp.ru, знакомые Кругликовой шутят, что у нее появился четвертый ребенок.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву.

Ранее сообщалось, что Волочкова продает свою шестикомнатную квартиру из-за многотысячного долга по ЖКХ.