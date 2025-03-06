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Леня Голубков из МММ хочет поставить пьесу о 90-х

Актер Пермяков попробовал себя в драматургии и написал две религиозные пьесы
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер Владимир Пермяков, сыгравший в 1994 году Леню Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, попробовал себя в драматургии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В беседе с каналом он рассказал, что написал две христианские пьесы — «Рождение» о человеке, который совершил в 90-х ошибку и в итоге пришел к Богу, и «Перестройка».

По словам Пермякова, он ищет спонсора и режиссера, которые согласились бы заняться его проектами. Также в беседе с журналистами 72-летний актер похвалил президента США Дональда Трампа.

В январе злоумышленники обманули Пермякова на 183 тысячи рублей, представившись юристами.

«Меня юристы развели на 183 тысячи рублей. Сказали про нищенскую пенсию, мол, приходите, поднимем. Спросил — там бесплатно? Она промолчала. Косит под адвоката, но друзья мои посмотрели, такого адвоката нет», — поделился артист.

Ранее из фильма «Бруталист» вырезали ключевую сцену в России.

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