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«Вложил душу»: Прохор Шаляпин раскрыл стоимость купленной квартиры в Подмосковье

Певец Шаляпин признался, что потратил 14 млн рублей на квартиру в Подмосковье
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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин в программе «Ты не поверишь!» рассказал, что приобрел двухкомнатную квартиру для своей матери — Елены Ивановны — в Подмосковье.

«Я зарабатывал на рекламе, я за 4 месяца покрыл все расходы. В 14 миллионов мне это все обошлось», — пояснил исполнитель.

Недвижимость площадью 60 кв. м. расположена в «сталинке» в подмосковных Мытищах. Окна квартиры выходят на администрацию города.

В квартире есть две спальные комнаты, поскольку, пояснил Шаляпин, во второй будет спать его отчим — водитель Вячеслав Юрьевич. Елена Ивановна заявила, что давно не спит вместе с мужем из-за его «грешков».

«Любит у меня немножко пригубить. Я его не обвиняю, мы его любим и таким», — пояснил Шаляпин.

По словам певца, коммунальные расходы за квартиру он тоже берет на себя. Артист планирует переоформить недвижимость на мать, «если вступит в брак».

Накануне Шаляпин опроверг в Telegram-канале, что обижен на телеведущую Яну Чурикову. По мнению певца, телеведущая «осознала свой провал». Артист также поблагодарил поклонников за поддержку.

Ранее стало известно, сколько стоит сеанс у финалистки 13-го сезона «Битвы экстрасенсов».

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