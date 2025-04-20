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53-летний гитарист Uma2rman стал отцом в седьмой раз

Гитарист Uma2rman Сергей Кристовский стал отцом в седьмой раз
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kseniia.6273/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкант Сергей Кристовский стал отцом в седьмой раз. Его избранница, модель Ксения Кудашкина, родила артисту дочь. Об этом фитнес-тренер сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Спи, моя жизнь, мой маленький крохотный дом. Дом, где недавно мое поселилось сердце. Спасибо, что выбрала нас, наша маленькая принцесса!» — написала Кудашкина.

Супруга Кристовского сопроводила свой пост совместной фотографией с мужем, на которой музыкант держит новорожденного ребенка во время выписки из роддома. Она не стала раскрывать имя девочки.

У Сергея Кристовского шесть детей. Четверо родились в браке с супругой Натальей. В 2014 году Сергей Кристовский ушел от жены к звезде «Ворониных» Наталье Земцовой. В 2014 году актриса родила музыканту сына. В апреле 2022 года стало известно, что Кристовский и Земцова развелись, а осенью этого года в СМИ появилась информация о романе музыканта с Ксенией Кудашкиной.

В ноябре 2022 года Кристовский стал отцом в шестой раз. У него родился сын от Кудашкиной. Мальчика назвали Кузьмой.

Ранее сообщалось, что телеведущую Кудрявцеву заподозрили в пластике носа из-за фото с Сотниковой.

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