Леру Кудрявцеву уличили в пластике: «Нос не свой, оказывается»

Российская актриса Вера Сотникова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместный старый снимок с Лерой Кудрявцевой, из-за которого телеведущую заподозрили в пластике носа.

«У Леры нос не свой, оказывается»; «У нее сейчас сделан не только нос»; «Лера вся новая: и нос, и лицо», — написали интернет-пользователи.

При этом в комментариях похвалили Сотникову: поклонники знаменитости подчеркнули, что актриса «с годами становится только красивее».

В архивных интервью 53-летняя Лера Кудрявцева рассказывала, что в 33 года поставила себе грудные импланты, с которыми проходила порядка 15 лет. В 2019-м, отмечала телеведущая, ей потребовалась срочная операция, поскольку один из имплантов порвался. После этого, отмечала Кудрявцева, она отказалась от использования пластической хирургии.

Летом 2024 года певец Сергей Лазарев показал, как его экс-возлюбленная Лера Кудрявцева выглядит без фильтров. Он назвал ее красавицей.

Лазарев и Кудрявцева состояли в отношениях четыре года, а после расставания сохранили дружеские отношения. Сейчас Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым.

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