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Александр Панкратов-Черный вспомнил, как на него совершили покушение под Киевом

Актер Панкратов-Черный заявил, что на него было совершено покушение под Киевом
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Александр Панкратов-Черный рассказал телеканалу «360», что однажды на него было совершено покушение под Киевом.

Инцидент произошел на Лысой горе под Киевом. Там Панкратов-Черный снимался вместе с Екатериной Климовой. На тот момент артистка была беременна.

«На машине, которая везла после смены, открутили все гайки на переднем колесе. Хорошо, что водитель был опытный. Мы отъехали метров 20-30, он говорит: «Что-то машину ведет. Посмотрите, открутили все гайки, то есть при первом же повороте мы бы свалились в пропасть»», — рассказал актер.

Панкратов-Черный добавил, что столкнулся с другими ненавистниками в городе Черновцы на юго-западе Украины. Актер вспомнил, как сидел в подвале. Актера охраняли от людей, которые называли его «подельником Путина».

Панкратов-Черный также прокомментировал введенные против него санкции президентом Украины Владимиром Зеленским. Артист заявил, что ему «плевать».

«Мне даже уже друзья из Киева позвонили, сказали, что по местному телевидению объявили, что если я границу Украины, то мне дадут 15 лет строгого режима за то, что я выступал перед моряками и пограничниками в Крыму», — отметил артист.

Ранее Александр Розенбаум заявил, что его посмешили санкции Зеленского.

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