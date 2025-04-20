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СМИ заподозрили, что телеканал «Ю» избегает упоминания СВО в программе «Мама в 16»

RTVI: телеканал «Ю» избегает упоминания СВО в программе «Мама в 16»
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Телеканал «Ю»

Телеканал «Ю» намеренно избегает упоминания специальной военной операции России на Украине (СВО) в передаче «Мама в 16». Об этом пишет RTVI в своем Telegram-канале.

Как сообщают СМИ, молодые отцы на реалити якобы уезжают в «вахтовые командировки» или работать на лесоповал, после чего подолгу не выходят на связь с родственниками.

Журналисты обратили внимание на то, что в шестом выпуске третьего сезона «Мамы в 16» участник по имени Геннадий «получил производственную травму» головы при работе «на вахте», а затем — «внушительную денежную компенсацию».

СМИ предполагают, что на самом деле молодые отцы участвуют в боевых действиях на Украине — и продюсеры телеканала «Ю» знают об этом, поскольку сами съемки передачи «неоднократно оказывались на грани срыва» на фоне этого.

12 апреля в Совфеде призвали запретить шоу «Беременна в 16» из-за нормализации подростковой беременности. Сенатор Юлия Лазуткина отметила, что в работе над демографической политикой «надо иметь какие-то рамки».

В начале апреля в эфире шоу «Беременна по обману» зацензурили слово «аборт». Позднее телеканал «Ю» объяснил свое решение «Ю» политикой Google.

Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина получила почетный знак Мосгордумы.

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