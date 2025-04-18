Умер озвучивавший культовых персонажей актер дубляжа Панков

Актер дубляжа Рудольф Панков скончался на 88-м году жизни. Об этом говорится в Telegram-канале объединения «Русский дубляж».

«Легенды уходят друг за другом. Утром не стало Рудольфа Панкова», — говорится в сообщении.

Панков в 1961 году окончил ВГИК. Начал работу в сфере дубляжа на киностудии им. Горького сразу после окончания ВГИКа. Он прославился тем, что был голосом для российского зрителя для многих культовых персонажей: он озвучивал Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого», Жан-Поля Бельмондо в «Профессионале», Дэвида Суше в сериале «Пуаро Агаты Кристи».

Двумя днями ранее сообщалось, что в возрасте 74 лет скончался еще один известный актер и режиссер дубляжа — Владимир Герасимов. Герасимов за свою карьеру озвучил более 300 ролей. В частности он озвучивал американских актеров — Брюса Уиллиса, а также Джона Траволту.

Ранее умер народный артист ТАССР Юрий Максимов.