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«Мой учитель»: актер Андреев — о скончавшемся Рудольфе Панкове

Актер Андреев назвал Панкова великим мастером дубляжа
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Ssmith, http://wodehouse.ru/commons.wikimedia.org

Рудольф Панков был великим актером дубляжа и скромным человеком, заявил «Газете.Ru» его коллега Вадим Андреев. До этого стало известно, что Панков скончался на 88-году жизни.

«Великий актер дубляжа, великий. Могу сказать, что один из моих учителей. Когда я начинал этим заниматься, он уже был большим мастером. Достаточно вспомнить «Блеф» и его Челентано — по-моему, великолепная работа. Вообще был чудесный, добрейший, скромный человек. В лицо его никто не знал, естественно, поскольку он практически не снимался, но был великим мастером дубляжа», — сказал он.

18 апреля о смерти Рудольфа Панкова сообщили в Telegram-канале объединения «Русский дубляж».

Панков в 1961 году окончил ВГИК и сразу начал работать в сфере дубляжа на киностудии им. Горького. Он прославился тем, что был голосом многих культовых персонажей для российского зрителя: он озвучивал Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого», Жан-Поля Бельмондо в «Профессионале», Дэвида Суше в сериале «Пуаро Агаты Кристи». Также актер озвучил Артура Уизли в фильмах о Гарри Поттере.

Ранее умер народный артист ТАССР Юрий Максимов.

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