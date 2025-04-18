Кэти Перри судится с Кэти Перри из-за имени

Верховный суд Австралии рассмотрит иск австралийского дизайнера Кэти Перри против известной поп-исполнительницы Кэти Перри (она же — Кэтрин Хадсон). Об этом сообщает New York Times.

СМИ утверждают, что судебные разбирательства между женщинами проходят уже более пяти лет с «неоднозначными результатами»: в 2023 году дизайнер Перри выиграла дело, но в 2024-м это решение было отменено апелляционным судом.

Дизайнер Кэти Перри сообщает, что запустила лейбл под своим именем в 2006 году и начала работать над ним спустя год после запуска. Заявку на регистрацию товарного знака она подала в 2008-м, но ее зарегистрировали только годом позже. Все это, утверждает женщина, произошло до того, как певица Кэти Перри стала популярной в Австралии. Дизайнер Перри обвиняет американскую артистку в том, что она «посягнула на ее имя».

По данным СМИ, впервые спор между Перри возник в 2009 году, когда создательница хита «Firework» выпустила свой первый альбом «I Kissed a Girl». Представители певицы Кэти Перри заявляли на суде, что обращались к дизайнеру с предложением об использовании схожих имен, но та отказалась. Дизайнер Перри в свою очередь говорит, что никогда не получала подобного предложения.

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