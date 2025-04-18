Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда OnlyFans помочилась на Библию

Модели OnlyFans Келли Тедфорд предъявили обвинения за справление нужды на Библию
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американской модели OnlyFans Келли Тедфорд предъявили пять уголовных обвинений за справление нужды в неположенном месте. Об этом сообщает сайт The Smoking Gun (TSG).

Согласно данным полиции, отель Marriott, расположенный в городе Кин (США), подал серию заявлений о мелком хулиганстве против Тедфорд. Обращения в полицию были сделаны в апреле 2025 года, а сами инциденты произошли еще в январе.

Следователи утверждают, что модель OnlyFans помочилась в гостиничном номере на блок кондиционера, одеяло, шторы и Библию.

Также, отмечает сайт, Тедфорд уже арестовывали в феврале нынешнего года за справление нужды в продуктовом магазине Monadnock Food Co-op. По данным компании, из-за действий модели предприятие понесло убытки на сумму более $1,5 тыс.

В полиции заявили, что «свои мерзкие выходки» Тедфорд записывала для своей страницы на OnlyFans, которая больше не работает. Ее аккаунт предлагал подписчикам «индивидуальный контент» за $15 в месяц.

В аккаунте модели также подчеркивалось, что ее предыдущая страница «была забанена». TSG добавляет, что в сети остались ролики с Тедфорд, на которых девушка мочится на новую одежду в примерочной магазина.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане заблокировали Rutube.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами