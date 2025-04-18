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Паша Техник мечтал о дочери от Кристины Лекси: «Даже спорили из-за имени»

Девушка Паши Техника Лекси заявила, что рэпер мечтал о дочери
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Плюшки/YouTube

Девушка Паши Техника Кристина Лекси заявила в беседе с Super.ru, что разговаривала с рэпером о рождении ребенка по дороге в Таиланд.

«Паша сказал, что хочет от меня дочь. Мы даже спорили о том, какое имя бы ей дали», — поделилась она.

Лекси вспомнила, что сильно поругалась с рэпером за день до отлета из-за наркотических веществ. Еще будучи в России, заявила девушка, Техник намеревался отказаться от употребления запрещенных препаратов «ради нее».

«Через неделю после начала наших отношений он даже лег в клинику, чтобы подлечить здоровье и больше не употреблять, но все равно у него были срывы. Мы на этой почве ссорились», — рассказала Лекси.

По словам девушки, в Таиланде рэпер «втайне от нее» приобрел наркотики, после чего ему поставили капельницу. Процедура, заявила девушка, привела рэпера в чувства, и он снова начал употреблять.

Перед последней госпитализацией, рассказала Лекси, рэпер «выпил тройную дозу наркотического препарата».

«Когда мы ехали в больницу, он держал меня за руку и говорил, что любит. Это были его последние слова», — заявила девушка.

Паши Техника не стало в возрасте 40 лет. В конце марта он был госпитализирован в Таиланде с тяжелым отравлением. На протяжении недели врачи боролись за его жизнь, но 4 апреля состояние рэпера резко ухудшилось. Врачи отключили музыканта от аппарата жизнеобеспечения.

Ранее стало известно, во сколько обошлось прощание с Пашей Техником.

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