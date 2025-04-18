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Стало известно, во сколько обошлось прощание с Пашей Техником

Друг Паши Техника Сафронов: на прощание с рэпером потратили около 5 млн рублей
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techniquepashaa84/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Друг Паши Техника, пианист Лука Сафронов-Затравкин признался в беседе с kp.ru, что семья рэпера потратила около 5 млн рублей на организацию прощания с музыкантом.

«Вся эта скорбная история, начиная с Пхукета и до [Пашиного упокоения], обошлась примерно в 5 миллионов рублей», — раскрыл он.

По словам Сафронова-Затравкина, Техника упокоили в «хорошем месте», рядом с певицей Жанной Фриске. Семье рэпера помогали знакомые: и сам пианист, и рэпер Баста, и стример Mellstroy, и ряд других знаменитостей.

«Благодаря им мы закрыли счета за лечение Паши, транспорт, логистику из Таиланда. Помог Максим из реабилитационного центра для наркозависимых», — добавил друг Техника.

Паши Техника не стало в возрасте 40 лет. В конце марта он был госпитализирован в Таиланде с тяжелым отравлением. На протяжении недели врачи боролись за его жизнь, но 4 апреля состояние рэпера резко ухудшилось. Врачи отключили музыканта от аппарата жизнеобеспечения.

До этого сообщалось, что в центре Москвы фанаты рэпера Паши Техника осквернили Стену Цоя на Арбате. На видео с места происшествия видно, что граффити с лицом Цоя перекрывает большая надпись «Техник». Она занимает половину стены.

Ранее сообщалось, что Децл может стать брендом.

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