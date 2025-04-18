Волочкова продает свою шестикомнатную квартиру из-за многотысячного долга по ЖКХ

Балерина Анастасия Волочкова продает почти за 200 млн рублей свою шестикомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга из-за долгов по ЖКХ. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как сообщает Telegram-канал, на данный момент на квартире экс-примы Большого театра числится задолженность в размере 127 тыс. 630 рублей. «На днях» суд обязал танцовщицу погасить долг, что спровоцировало танцовщицу продать недвижимость за 165 млн рублей.

Петербургскую квартиру на Итальянской улице Петербурга Волочкова купила в 2001 году. Ее площадь составляет 196 кв.м. Высота потолков в квартире составляет 3 метра, а также в ней есть: хозяйственный блок, спортивная комната, камин, гостевая спальня с гостевым туалетом. Отделка квартиры выполнена из венецианской штукатурки, а кухня украшена эксклюзивной росписью.

SHOT утверждает, что Волочкова уже нашла потенциального покупателя на квартиру. Сделку, по данным Telegram-канала, планируют заключить «в ближайшие дни».

СМИ также напоминает, что балерина уже пыталась продать петербургскую квартиру 14 лет назад за 200 млн рублей, но не смогла найти покупателя.

Ранее сообщалось, что суд отказал автору песни «К черту любовь» в запрете ее исполнять Лободе.