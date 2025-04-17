Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Децл может стать брендом

В Роспатент поступило обращение о регистрации товарного знака «Децл»
close
instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) получила обращение о регистрации товарного знака «Децл». Это выяснила «Газета.Ru».

Заявка поступила в Роспатент 14 апреля. ООО «СО/Эра Мьюзик» хочет под именем рэпера выпускать диски звукозаписи, публиковать электронные доски объявлений, цифровые вывески и видеофайлы. Также в случае регистрации бренда под ним можно будет продавать рингтоны для телефонов, ноты, музыку и аутентифицированные невзаимозаменяемыми токены (NFT).

Компания сможет выставлять на продажу спортивные товары и одежду. В том числе перчатки, костюмы, куртки, платки, свитера, рубашки, головные уборы и юбки.

В перечень товаров и услуг также входят сфера развлечений, маркетинг, написание рекламных текстов и сценариев, расклейка афиш, аренда оборудования и звукозаписи, дублирование, издание книг, сочинение музыки и фоторепортажи.

В апреле сообщалось, что в России снимут художественный сериал про рэпера Децла (Кирилл Толмацкий – настоящее имя). Подробности съемок сериала и актерского состава неизвестны.

За создание проекта взялись Алексей Киселев и Ангелина Ашман. В качестве продюсеров выступят Сергей Бондарчук, Ангелина Ашман, Александр Толмацкий и Алексей Киселев. Креативным продюсером стала Мария Серпионова.

Ранее Птаха рассказал, что отличало Децла от других рэперов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами