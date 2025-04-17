Децл может стать брендом

В Роспатент поступило обращение о регистрации товарного знака «Децл»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) получила обращение о регистрации товарного знака «Децл». Это выяснила «Газета.Ru».

Заявка поступила в Роспатент 14 апреля. ООО «СО/Эра Мьюзик» хочет под именем рэпера выпускать диски звукозаписи, публиковать электронные доски объявлений, цифровые вывески и видеофайлы. Также в случае регистрации бренда под ним можно будет продавать рингтоны для телефонов, ноты, музыку и аутентифицированные невзаимозаменяемыми токены (NFT).

Компания сможет выставлять на продажу спортивные товары и одежду. В том числе перчатки, костюмы, куртки, платки, свитера, рубашки, головные уборы и юбки.

В перечень товаров и услуг также входят сфера развлечений, маркетинг, написание рекламных текстов и сценариев, расклейка афиш, аренда оборудования и звукозаписи, дублирование, издание книг, сочинение музыки и фоторепортажи.

В апреле сообщалось, что в России снимут художественный сериал про рэпера Децла (Кирилл Толмацкий – настоящее имя). Подробности съемок сериала и актерского состава неизвестны.

За создание проекта взялись Алексей Киселев и Ангелина Ашман. В качестве продюсеров выступят Сергей Бондарчук, Ангелина Ашман, Александр Толмацкий и Алексей Киселев. Креативным продюсером стала Мария Серпионова.

Ранее Птаха рассказал, что отличало Децла от других рэперов.