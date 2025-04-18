Суд отказал автору «К черту любовь» в запрете ее исполнять Лободе

Суд вновь отказал автору шлягера «К черту любовь» Олегу Влади, просившему запретить ее для исполнения Светланой Лободой, которая высказывалась против специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

С осени 2023 года Влади пытается лишить Лободу права исполнять эту песню — композитор имеет основания считать, что певица может спонсировать украинские войска из гонораров за исполнение песен. Однако в Истринском районном суде Влади отказали, направив дело в Мосгорсуд, где предыдущий приговор был утвержден.

Влади не сдался и подал кассацию — однако и в этот раз суд решил отказать. Дело направили для повторного рассмотрения в Истринский суд, который подтвердил предыдущее решение.

В феврале певица Светлана Лобода появилась на публике в блестящем белье.

42-летняя Светлана Лобода выступила на концерте в Нью-Йорке. Певица вышла на сцену в комплекте белья, который был украшен стразами. Поп-исполнительница дополнила образ ожерельями, длинной нежно-розовой шубой и сияющими туфлями на каблуках.

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