Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клава Кока стала ведущей реалити-шоу про перевоспитание трудных подростков

Реалити-шоу «Школа» с Клавой Кокой выйдет 15 мая
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Реалити-шоу «Школа» стартует 15 мая на телеканале «Пятница!». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

По задумке, родители трудных подростков отправятся с ними в летнюю школу. Там два поколения научатся общаться друг с другом. Дети покажут матерям и отцам, как играть в «Майнкрафт» и записывать тик-токи. В свою очередь, родители расскажут о полезности чтения и обустройстве быта.

В проекте участников ждут различные испытания: работа на ферме, экстремальное вождение, соревнования по гребле, кулинарные поединки. Родители и дети будут проходить их вместе, чтобы сблизиться и лучше понять друг друга. За ними будут следить профессиональные психологи.

Психолог и педиатр Доктор Юрьева (Екатерина Юрьева) станет наставником для родителей, а преподавательница психологии Анна Чернигова – для детей. В качестве ведущей выступила певица Клава Кока.

Кока призналась, что хотела бы стать в будущем открытой и поддерживающей матерью, которой будут доверять ее дети. Для нее важно, чтобы ребенок видел, что его мнение ценят. Исполнительница считает баланс между свободой и ответственностью наиболее эффективным методом воспитания.

«Основной конфликт родителей и детей — из-за отсутствия диалога между поколениями. Очень часто родители остаются в рамках старых привычек и взглядов, воспитывая детей по принципу «так, как учили нас». А молодое поколение развивается в абсолютно других условиях, с другими возможностями и вызовами. Этот разрыв можно преодолеть только через открытое общение и понимание потребностей друг друга», — поделилась артистка.

Ранее отец Жанны Фриске одобрил идею создать фильм о дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами