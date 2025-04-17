В Москве убили звезду «Дома-2»

Участник «Дома-2» Дмитрий Лукин был убит в московской квартире. Об этом сообщает regnum.ru.

Тело Лукина нашли с признаками насильственной смерти в квартире на Щелковском шоссе. Приятель мужчины подтвердил кончину. На данный момент ведется расследование.

«К сожалению, это правда, Димы с нами больше нет, его убили. Я почти ничего не знаю о произошедшем, родственникам уже сообщили», — рассказал друг погибшего.

По версии следствия, Лукин получил травму во время конфликта со знакомым. Подозреваемый находится в больнице с телесными повреждениями. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следователи ждут одобрения врачей на допрос.

Дмитрий Лукин родился в селе Поломошном Кемеровской области. Он стал известен по проекту «Дом-2», куда пришел к Александре Харитоновой. Зрители его запомнили как возлюбленного Марии Кохно. Мужчина также работал с МАТЧ ТВ, СТС и Первым каналом.

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