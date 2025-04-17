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Natan заявил, что не помирился с женой

Певец Natan опроверг слухи о примирении с женой
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Личный архив Natan

Певец Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) опроверг в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что жена Анастасия Швецова вернулась к нему.

Natan признался, что очень хотел бы примирения, но пока этого не произошло.

«Вам нужно просто, наверное, сейчас пока последить за ходом событий, а дальше мы уже будем подтверждать официально — помирились мы или нет», — заявил артист.

В марте издание Super сообщало, что Мирзохонова застали вместе с супругой на его дне рождения. Портал опубликовал видео, на котором Natan и Швецова долго обнимаются и танцуют. По данным издания, все мероприятие артист не отходил от жены и посвящал ей песни.

Super утверждает, что на руке Natan было обручальное кольцо. На заставке телефона певца корреспонденты заметили совместное фото с женой.

15 октября 2024 года Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». Он также целовался с певицей Бьянкой на проекте.

По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Чекалина призналась, что не знала о браке Мирова.

Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях».

Ранее жена Natan сняла мини-сериал об отношениях с певцом.

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