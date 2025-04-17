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В Узбекистане заблокировали Rutube

Baza: Rutube заблокировали в Узбекистане
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Depositphotos/rutube.ru, коллаж «Газеты.Ru»

Видеохостинг Rutube заблокировали в Узбекистане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, при переходе на платформу пользователи видят сообщения об ограничении ресурса на основании постановления кабинета министров от сентября 2018 года. Как отмечает Baza, там указано, что сайт можно заблокировать из-за пропаганды войны, насилия и терроризма, распространения информации, возбуждающей национальную, расовую, этническую или религиозную вражду.

Власти Узбекистана пока не прокомментировали блокировку.

6 апреля сообщалось, что доступ к Rutube в Турции заблокирован по решению Управления информационных технологий и связи из-за того, что на этом ресурсе содержится реклама нелегальных азартных игр.

Представители видеохостинга заявили, что не получали никаких запросов и предписаний от Управления информационных технологий и коммуникаций Турции, в том числе связанных с фактами размещения противоправного контента на платформе.

В Rutube подчеркнули, что работают только в строгом соответствии с законодательством России.

Ранее сын Никиты Михалкова стал генпродюсером крупной кинокомпании.

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