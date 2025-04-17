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Певица Слава призвала Петросяна «бросить свою швабру» ради нее

Певица Слава предложила Евгению Петросяну бросить супругу и жениться на ней
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Слава опубликовала в личном блоге видео с пляжа в Дубае, в котором обратилась к юмористу Евгению Петросяну.

На записи видно, что исполнительница отдыхает на лежаках вместе со своей сестрой Еленой. Слава отметила, что они обе любят юмориста.

«Бросайте свою швабру и выходите за нас! Евгений, мы готовы», — заявила певица.

С 2002 года Слава находилась в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким, который старше нее на 28 лет. Официально пара не регистрировала свой роман, а этой весной стало известно, что влюбленные расстались.

Петросян женат на стилисте и своей бывшей помощнице Татьяне Брухуновой. Пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Помощница юмориста стала его пятой женой. У супругов родились двое детей: сын Ваган и дочь Матильда. Несколько дней назад знакомые рассказали, что Брухунова готовится стать матерью в третий раз.

Ранее Малахов опубликовал видео с Еленой Степаненко в день ее 72-летия.

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