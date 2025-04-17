Украинская актриса попала под обстрел по дороге на поезд

Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором, предположительно, попала под обстрел в Днепропетровской области.

По ее словам, это произошло вечером во вторник, 15 апреля, в городе Каменском. На заднем фоне слышны звуки взрывов и беспилотника.

«Между взрывами успели на поезд, слава богу!» — написала Сумская.

Прошлым летом певице Вере Брежневой пришлось прятаться в киевском убежище из-за обстрела города. Исполнительница сообщила, что должна была быть на съемке, но вместо этого скрывается, поскольку на Украину «летит около 40 ракет». В том день киевская городская военная администрация заявила, что в городе под ракетный удар попала детская больница «Охматдет», расположенная в Шевченковском районе.

После начала специальной военной операции на Украине Брежнева вместе со своим тогдашним мужем, композитором Константином Меладзе, уехала из России. В феврале 2023 года супруги выставили на продажу особняк в Подмосковье. В соцсетях артистка общается с поклонниками преимущественно на украинском языке.

Ранее появились кадры со спешащей в бомбоубежище Анджелиной Джоли.