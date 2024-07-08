Брежнева прячется в убежище из-за обстрела Киева

Певица Вера Брежнева заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что находится в киевском убежище из-за обстрела города.

Исполнительница отметила, что сегодня должна была быть на съемке, но вместо этого сидит в укрытии, поскольку на Украину «летит около 40 ракет».

Днем 8 июля киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве под ракетный удар попала детская больница «Охматдет». Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе города.

В Минобороны России назвали провокацией опубликованные украинскими властями фото и видеокадры из Киева после якобы намеренного ракетного удара России по гражданским объектам. В ведомстве заявили, что видеоматериалы лишь подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО.

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине Вера Брежнева вместе с на тот момент мужем, композитором Константином Меладзе, уехала из России. В феврале 2023 года супруги выставили на продажу особняк в Подмосковье. В социальных сетях артистка общается с поклонниками в соцсетях преимущественно на украинском языке.

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе. Они расстались после восьми лет брака, общих детей у них нет.

Ранее в России заблокировали альбом «Кровостока».