Режиссер «Один дома 2» не может вырезать сцену с Трампом из-за боязни депортации

Режиссер Крис Коламбус признался, что камео Дональда Трампа в «Один дома 2» стало проклятием для франшизы. Его слова передает The Guardian.

«Это стало тем, о чем я жалею. Настоящей обузой. Я просто хотел бы, чтобы этого не было. Но я не могу это вырезать. Если я это сделаю, меня, вероятно, вышлют из страны», — заявил постановщик.

Коламбус, у которого есть итальянские корни, опасается, что ему придется «вернуться в Италию или что-то в этом роде», если он решит удалить эпизод. Режиссер боится вырезать сцену, несмотря на то, что родился и вырос в Соединенных Штатах Америки.

До этого Коламбус также рассказывал, что нынешний президент США буквально «пробился в фильм». По его словам, известный в то время как магнат Трамп поставил ему условие: он разрешит съемки в отеле взамен на камео.

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Калкин планировал превратить жилье в развлекательный центр, где можно было бы спускаться по лестнице на санках, как это сделал Кевин в фильме. Но в итоге актер отказался от этой затеи, сославшись на занятость.

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