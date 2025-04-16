Продюсер обвинил актрису театра «Ленком» в вымогательстве на сумму 6 млн рублей

Кинопродюсер Даниил Шарапов обвинил актрису театра «Ленком» Алену Митрошину в вымогательстве после ДТП. Обращение Шарапова опубликовано в Telegram-канале писателя Сергея Минаева.

Летом 2023 года 13-летний сын кинопродюсера столкнулся на самокате с Митрошиной — в результате столкновения у артистки оказалась сломана челюсть в трех местах. Шарапов утверждает, что полностью возместил актрисе расходы на лечение. Продюсер приложил к обращению ряд скриншотов, подтверждающих перевод средств.

Митрошиной поставили брекеты, и осенью 2023 года она вернулась к работе. При этом в недавно опубликованном в личном блоге ролике, утверждают СМИ, актриса обвинила семью Шарапова в отсутствии извинений после случившегося и последующих угрозах. Она также заявила, что была вынуждена приостановить карьеру из-за травм.

Даниил Шарапов заявил, что в марте 2024 года в Пресненский районный суд Москвы поступил иск Митрошиной против него о возмещении вреда на сумму более 6 млн. рублей. Продюсер обвинил актрису в том, что она стала злоупотреблять своим положением и «откровенно вымогать деньги» у семьи ради сохранения конфиденциальности его 13-летнего ребенка.

«При таких обстоятельствах было принято решение оставить этот вопрос на усмотрение судебных органов. <…> Более подробную информацию буду готов предоставить по окончании судебного процесса», — подытожил продюсер.

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