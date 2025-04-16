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39-летняя звезда фильма «Чего хочет девушка» завела OnlyFans

Бывшая звезда Голливуда Аманда Байнс сообщила, что завела аккаунт на OnlyFans
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rlamandabynes/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

39-летняя актриса Аманда Байнс, известная по роли в фильме «Чего хочет девушка», присоединилась к OnlyFans. Об этом бывшая голливудская звезда сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Байнс уточнила, что создала страницу не для того, чтобы публиковать эротический контент, а ради общения с единомышленниками.

«Дисклеймер: я завела OnlyFans, чтобы переписываться с фанатами в личке. Я не буду выкладывать никакого развратного контента», — написала актриса.

Издание Entertainment Weekly подчеркивает, что онлайн-платформа OnlyFans, которая раньше использовалась как место для публикации исключительно эротического контента, в последнее время стала привлекать все больше знаменитостей. В июле 2024 года стало известно, что певица Лили Аллен завела OnlyFans, чтобы продавать фотографии своих стоп для фут-фетишистов.

В марте 2023 года актрису Аманду Байнс доставили в психиатрическую клинику. Артистка гуляла по Лос-Анджелесу без одежды и сама вызвала себе службу 911.

17 июня Байнс попала в клинику во второй раз, а после перехода на амбулаторное лечение в конце июля — в третий. После этого Аманда Байнс выучилась на маникюршу.

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