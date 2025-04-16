GONE.Fludd выпустил клип про конец света

Рэпер GONE.Fludd (Александр Смирнов – настоящее имя) выпустил клип на песню «Рапсодия Конца Света». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе певца.

В пресс-службе рассказали, что песня передает настроение танца перед ядерным грибом.

«Выразительные локации стремительно меняются, порой приобретая сюрреалистичные формы: словно жизнь проносится перед глазами героя яркой вспышкой», — рассказали представители певца.

В клипе есть отсылки на сериал «Твин Пикс». Одна из декораций напоминает красную комнату из культовой картины, которая является аномальным бесконечным пространством. В нем плотные бархатные шторы выступают в качестве стен.

Трек также получил инструментальную версию. Он вошел в акустический альбом, выпущенный в рамках проекта VK Акустика от VK Музыки.

«Пусть этот альбом станет отдельным миром, где каждый сможет найти ответы на свои вопросы», — отметил артист.

GONE.Fludd начал сольную карьеру в 2014 году. Он стал известен после выхода альбома «Boys Don't Cry», релиз которого состоялся в 2018-м. Наибольший успех ему принесли треки «Суперчуитс», «Сахарный человек» и «Дрипсэт».

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