Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге отменили концерт Алсу

Певица Алсу сообщила, что концерт в Екатеринбурге отменен
close
alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об отмене концерта в Екатеринбурге.

Выступление должно было состояться 18 апреля. Алсу уточнила, что отмена произошла по независящим от нее причинам. Она объяснила, что организаторы не выполнили условия договора. Артистка поблагодарила за понимание. По ее словам, организаторы обязаны произвести возврат билетов.

«Верю в то, что «все, что ни делается, все к лучшему». Дорогой и любимый зритель, мы обязательно встретимся и споем наши любимые хиты, а наша встреча будет еще долгожданнее и теплее», — поделилась исполнительница.

16 апреля kp.ru сообщил, что Алсу пришла на музыкальную премию BraVo в бриллиантах по цене квартиры.

По данным издания, серьги Алсу из белого золота с бриллиантами огранки «маркиз» и «груша» стоят более 2 миллионов рублей. Артистка также надела бриллиантовый браслет и перстень с крупным камнем. В kp.ru отметили, что это увеличило стоимость ее образа в десять раз.

27 августа 2024 года Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. 15 ноября прошел суд о разделе имущества между предпринимателем и певицей.

Ранее правнук Сталина заступился за Киркорова после покупки Rolex к 80-летию Победы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами