В Екатеринбурге отменили концерт Алсу

Певица Алсу сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об отмене концерта в Екатеринбурге.

Выступление должно было состояться 18 апреля. Алсу уточнила, что отмена произошла по независящим от нее причинам. Она объяснила, что организаторы не выполнили условия договора. Артистка поблагодарила за понимание. По ее словам, организаторы обязаны произвести возврат билетов.

«Верю в то, что «все, что ни делается, все к лучшему». Дорогой и любимый зритель, мы обязательно встретимся и споем наши любимые хиты, а наша встреча будет еще долгожданнее и теплее», — поделилась исполнительница.

16 апреля kp.ru сообщил, что Алсу пришла на музыкальную премию BraVo в бриллиантах по цене квартиры.

По данным издания, серьги Алсу из белого золота с бриллиантами огранки «маркиз» и «груша» стоят более 2 миллионов рублей. Артистка также надела бриллиантовый браслет и перстень с крупным камнем. В kp.ru отметили, что это увеличило стоимость ее образа в десять раз.

27 августа 2024 года Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. 15 ноября прошел суд о разделе имущества между предпринимателем и певицей.

Ранее правнук Сталина заступился за Киркорова после покупки Rolex к 80-летию Победы.