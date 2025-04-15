«СтарХит»: актрису Самбурскую сбил мопед на пешеходном переходе в Москве

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Актрису Настасью Самбурскую сбил мопед в центре Москвы. Об этом сообщает «СтарХит» в своем Telegram-канале.

Судя по опубликованному изданием ролику, перед Самбурской затормозил внедорожник на пешеходном переходе, а затем из-под машины резко вылетел мопед, который задел артистку. В результате столкновения, сказали очевидцы, актрису отбросило на капот остановившегося авто. Она «сильно ударилась».

По данным «СтарХита», водитель мопеда впоследствии упал, успев проехать несколько метров от места ДТП. Он «несильно пострадал», поскольку его спас шлем.

Настасья Самбурская, утверждает издание, отказалась от госпитализации и самостоятельно покинула место происшествия.

При этом в Telegram-канале «Светский хроник» не исключили, что видео с Самбурской может быть постановочным.

«Админ сегодня добрый, подозревает постанову»; «Ну да, как то уж очень неправдоподобно выглядит», — написали в сети.

В начале марта СМИ раскрыли, что Самбурская приобрела двухэтажную квартиру в Москве стоимостью 38 млн рублей.

Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала счета звезды «Трудных подростков» из-за долга.