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Пригожин вспомнил, как помирил Тимати и Егора Крида

Продюсер Пригожин заявил, что Тимати и Крид не поблагодарили его за примирение
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Евгений Биятов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью Лауре Джугелии, что помирил Егора Крида и Тимати (Тимур Юнусов — настоящее имя).

Пригожин уточнил, что конфликт между артистами произошел после ухода Тимати из лейбла «Black Star». На тот момент Тимати являлся владельцем компании. Продюсер заявил, что тогда певцы «начали собачиться» и «готовы были друг друга грызть». Он считает, что такая ситуация недопустима.

По словам Пригожина, он совместно с Борисом Ротенбергом решил «обуздать» Тимати и Крида и посадить их за стол переговоров, чтобы не было драки.

«Просто два взрослых человека включили мудрость, отеческий опыт и убедили, что им нужно договориться. Так что произошло? Прошло время, они дружат! Поэтому в драке волос не считают, говорят, да? Лучше не влезать в эти отношения», — поделился шоумен.

Пригожин уверил, что мирил Крида и Юнусова не для бизнеса. Он не получил никаких денег с этого.

«Если бы отблагодарили, я бы не отказался! Но нет, конечно (не отблагодарили). У них просто нет этого (представления)», — рассказал продюсер.

Ранее Егор Крид заставил фанатов извиниться на концерте в Астрахани.

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