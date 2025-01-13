Раскрыто имя новой девушки Дани Милохина

Блогер Даня Милохин встречается с девушкой по имени Дарина Зеленская. Об этом сообщает «СтарХит» в своем Telegram-канале.

Милохин скрывает новую избранницу в своих соцсетях, однако Зеленская выкладывает совместные снимки с российским блогером на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Недавно девушка опубликовала в Stories серию фотографий с Милохиным: на первом фото пара снялась вместе в зеркале лифта, на другом — блогерша положила свою ногу на колени тиктокера и проч.

О Дарине Зеленской известно мало: девушке 21 год, и, судя по ее соцсетям, она родом с Украины. Сейчас блогерша активно путешествует по миру, выкладывая снимки из разных стран. У нее более 2,4 млн подписчиков в TikTok.

Блогер Даня Милохин состоял в отношениях с Юлией Гаврилиной с весны 2020 года до марта 2021-го. В октябре 2023 года Гаврилина заявляла, что первый парень сломал ей психику, однако блогерша не раскрыла имя бывшего возлюбленного.

Также ходили слухи, что Милохин встречался с фигуристкой Евгенией Медведевой, которая была его партнершей по шоу «Ледниковый период».

Ранее сообщалось, что певица Клава Кока назвала «красные флаги» в мужчинах.