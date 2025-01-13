Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыто имя новой девушки Дани Милохина

Тиктокер Даня Милохин встречается с блогершей Дариной Зеленской
close
impostordarina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Даня Милохин встречается с девушкой по имени Дарина Зеленская. Об этом сообщает «СтарХит» в своем Telegram-канале.

Милохин скрывает новую избранницу в своих соцсетях, однако Зеленская выкладывает совместные снимки с российским блогером на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Недавно девушка опубликовала в Stories серию фотографий с Милохиным: на первом фото пара снялась вместе в зеркале лифта, на другом — блогерша положила свою ногу на колени тиктокера и проч.

О Дарине Зеленской известно мало: девушке 21 год, и, судя по ее соцсетям, она родом с Украины. Сейчас блогерша активно путешествует по миру, выкладывая снимки из разных стран. У нее более 2,4 млн подписчиков в TikTok.

Блогер Даня Милохин состоял в отношениях с Юлией Гаврилиной с весны 2020 года до марта 2021-го. В октябре 2023 года Гаврилина заявляла, что первый парень сломал ей психику, однако блогерша не раскрыла имя бывшего возлюбленного.

Также ходили слухи, что Милохин встречался с фигуристкой Евгенией Медведевой, которая была его партнершей по шоу «Ледниковый период».

Ранее сообщалось, что певица Клава Кока назвала «красные флаги» в мужчинах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами