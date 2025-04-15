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«Почувствовал себя увереннее»: адвокат – о реакции певца Шарлота на оставленный в силе приговор

Адвокат Шарлота может обратиться в Верховый суд, чтобы смягчить приговор музыканту
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Сергей Тарасов/РИА Новости

Адвокат певца Шарлота Алексей Лапузин заявил «Газете.Ru», что музыкант почувствовал себя лучше после того, как суд не удовлетворил апелляцию прокуратуры и оставил в силе приговор по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

«Будем разговаривать с Эдуардом, возможно, будем обращаться в Верховный суд, но это мы будем решать с учетом его позиции. После сегодняшней апелляции Эдуард почувствовал себя лучше, увереннее, так как раньше была атмосфера неопределенности, нервозности», – сказал Лапузин.

15 апреля апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным приговор по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, вынесенный певцу Эдуарду Шарлоту. Апелляционные жалобы прокуратуры Самарской области и защиты музыканта суд оставил без изменения.

В декабре 2024 года Самарский областной суд признал Шарлота виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, приговорив его к 5,5 года колонии-поселения. Спустя месяц прокуратура выступила с требованием пересмотреть приговор исполнителю, посчитав его слишком мягким. Апелляционную жалобу подала и защита артиста.

Ранее адвокат Шарлота заявил, что певец надеется на освобождение.

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