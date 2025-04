Ида Галич и Люся Чеботина помирились спустя два года конфликта

Блогерша Ида Галич призналась в Telegram-канале, что помирилась с певицей Люсей Чеботиной после конфликта из-за YouTube-шоу «1-11».

В 2023 году Чеботина не приехала на съемки проекта Галич, из-за чего блогерша публично осудила артистку за непрофессионализм. Позднее знаменитости не раз публично конфликтовали друг с другом. Филипп Киркоров на подкасте You Want A Scandal Now? даже отмечал, что мечтает «посадить за стол переговоров» своих подруг ради их примирения.

Накануне Галич и Чеботину заметили вместе на премии «VOICE: Главные лица». Девушки, утверждает «СтарХит», мило беседовали друг с другом на мероприятии, чем спровоцировали слухи о примирении.

«Из интересного — [на премии] мы помирились с Люсей Чеботиной. Которая мне, кстати, недавно снилась!» — подтвердила догадки журналистов Галич в личном блоге.

В начале марта Люся Чеботина раскрыла, что пьяные мужчины вызывают у нее дискомфорт на концертах. Она также признавалась, что в ее карьере бывало, когда поклонники вырывали микрофон из рук.

