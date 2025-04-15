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Звезда «Аноры» подарил Киркорову свитшот с провокационной надписью

Актер Эйдельштейн подарил Киркорову свитшот с фразой: «Обожаю заниматься сексом»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Марк Эйдельштейн, который приобрел мировую известность после выхода фильма «Анора», подарил певцу Филиппу Киркорову свитшот с надписью: «Обожаю заниматься сексом». Об этом сообщает VOICE.

Эйдельштейн поздравил народного артиста России с победой в номинации «Видео года» на премии «VOICE: Главные лица» — и подарил свитшот, дизайн которого придумал его друг. Киркоров в свою очередь принял подарок артиста. Он сразу же примерил его и начал позировать в обновке перед фотографами.

«Я так горжусь твоими успехами! Так держать!» — сказал Киркоров Эйдельштейну.

В беседе с журналистами Марк Эйдельштейн также раскрыл, что не планирует уезжать из России на фоне успеха в Голливуде.

«Это мой дом. Я здесь всех люблю», — отметил он.

Актер Марк Эйдельштейн сыграл главную роль в фильме «Анора», который удостоился главной премии «Оскар» в 2025 году, одержав победу в номинации «Лучший фильм». В начале 2025 года актер также вошел в длинный список номинантов на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Ранее Эйдельштейн рассказал, как A$AP Rocky оценил его игру в «Аноре».

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