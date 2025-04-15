Лолита Милявская сделала неожиданное признание: «Я в завязке»

Певица Лолита Милявская рассказала в благодарственной речи на премии «VOICE: Главные лица», что отказалась от употребления алкоголя. Видео с исполнительницей опубликовано в Telegram-канале «Алена, Блин!».

«Я не бухаю два года вообще! Я в завязке совсем, и поэтому я интересуюсь той жизнью, которой интересуется светская хроника. Я смотрю сериалы, которые мне нафиг не нужны... Я, правда, люблю всех, кто пришел сюда», — заявила Милявская.

На премии «VOICE: Главные лица» певица одержала победу в номинации «Легенда шоу-бизнеса». В закулисной беседе с VOICE Милявская также призналась, что ситуация с массовой отменой ее концертов не наладилась. По словам исполнительницы, у нее нет времени на то, чтобы решить этот вопрос.

«У меня нет свободного времени, потому что я всегда была занята. И я пока чувствую единственное желание — прийти домой, сбросить каблуки и заснуть. Потому что у меня записи, съемки, корпоративная работа. Это всё в моей жизни как было, так и есть», — поделилась она.

В феврале 2025 года Милявская рассказывала, что в России существует невероятное количество фондов, которые пишут на нее доносы. 7 марта сорвалось выступление певицы в Казани по неизвестной причине, а 3 марта — в Перми. В январе 2025 года певица сообщала об отменах концертов в Ульяновске и Волгограде.

Ранее сообщалось, что сын Юрия Никулина экстренно вызвал скорую из-за резких болей в животе.