Дочь Агутина пошла на шантаж ради квартиры

Старшая дочь певца Леонида Агутина Полина пошла на шантаж ради квартиры. Об этом сообщает издание «7дней.ru».

12 мая Полине исполнилось 29 лет. Она ведет непубличный образ жизни, и, как сообщил Агутин изданию, девушка уже семь лет живет со своим молодым человеком в Лондоне. Певец давно мечтал, чтобы наследница подарила ему внука — Полина «согласилась, но поставила одно условие».

«И тут моя умная старшая дочь говорит: «Да мы бы с удовольствием [подарили внука], но нам жить-то где. Пришлось ей квартиру дарить…» — поделился артист.

Два года назад, напоминает «7дней.ru», Агутин приобрел квартиру в США для своей младшей дочери Елизаветы.

В марте 2023 года Агутин называл молодого человека Полины «хорошим пацаном». Артист раскрывал, что пара хотела пожениться, но решила повременить. Музыкант объяснял, что из-за различных внешних обстоятельств дочь перенесла свадьбу на потом. Певец раскрывал, что это решение его не расстраивает, но он ждет внуков.

Старшая дочь певца родилась в его отношениях с балериной Марией Воробьевой. В 1997 году влюбленные расстались, и артистка уехала жить с ребенком в Италию, где вскоре вышла замуж за бизнесмена, а затем их семья переехала во Францию. Полина отказалась от фамилии отца в пользу материнской.

Ранее певец Филипп Киркоров намекнул, что хочет стать отцом в третий раз.