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Стала известна причина смерти народной артистки РСФСР Нины Григорьевой

Нина Григорьева скончалась от онкологического заболевания печени
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Telegram-канал «Олег Николаев | Чувашия»

Актриса Чувашского государственного академического драматического театра, народная артистка РСФСР Нина Григорьева скончалась от онкологического заболевания печени. Об этом рассказала близкая подруга актрисы, народная артистка РСФСР Нина Яковлева, передает «Регнум».

«Как и в прежние годы, так и до последнего времени она никогда не подавала виду, что с ней что-то не так, на сцене никогда не было видно, что у нее какая-то болезнь. Оказалось, что у нее онкология печени, она лечилась», — сказала Яковлева.

О смерти Нины Григорьевой стало известно утром 14 апреля.

Григорьева родилась 7 декабря 1938 года в деревне Чиричкасы в Чувашии. В 1961 году будущая актриса окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС). В 1986 году артистка возглавила Союз театральных деятелей Чувашской Республики. Она занимала пост до 1996 года.

Актриса служила в Чувашском государственном академическом драматическом театре на протяжении 62 лет. За это время она сыграла более чем 100 ролей в спектаклях «Бесприданница», «Айдар», «Варвары», «Власть тьмы», «Прощание с Матерой, «Нарспи» и других.

Ранее умерла актриса, озвучивавшая «Спокойной ночи, малыши».

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