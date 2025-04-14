Стала известна причина смерти народной артистки РСФСР Нины Григорьевой

Актриса Чувашского государственного академического драматического театра, народная артистка РСФСР Нина Григорьева скончалась от онкологического заболевания печени. Об этом рассказала близкая подруга актрисы, народная артистка РСФСР Нина Яковлева, передает «Регнум».

«Как и в прежние годы, так и до последнего времени она никогда не подавала виду, что с ней что-то не так, на сцене никогда не было видно, что у нее какая-то болезнь. Оказалось, что у нее онкология печени, она лечилась», — сказала Яковлева.

О смерти Нины Григорьевой стало известно утром 14 апреля.

Григорьева родилась 7 декабря 1938 года в деревне Чиричкасы в Чувашии. В 1961 году будущая актриса окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС). В 1986 году артистка возглавила Союз театральных деятелей Чувашской Республики. Она занимала пост до 1996 года.

Актриса служила в Чувашском государственном академическом драматическом театре на протяжении 62 лет. За это время она сыграла более чем 100 ролей в спектаклях «Бесприданница», «Айдар», «Варвары», «Власть тьмы», «Прощание с Матерой, «Нарспи» и других.

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