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Александра Гуревича вырезали из юбилейного выпуска «Сто к одному»

«Утро.ру»: экс-ведущего «Сто к одному» Гуревича вырезали из юбилейного выпуска
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Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Авторы программы «Сто к одному» не включили выпуски с Александром Гуревичем в сюжет, посвященный 30-летию передачи. Об этом сообщает издание «Утро.ру».

Накануне на телеканале «Россия 1» показали большой ролик в честь 30-летия передачи «Сто к одному». Новый ведущий шоу Александр Акопов признался перед трансляцией, что видео поможет зрителю «вспомнить лучшие моменты этих 30 лет».

В итоге, отмечает «Утро.ру», в ролике показали только моменты последних трех лет, когда Гуревича на посту ведущего сменил Александр Акопов. Издание охарактеризовало инцидент как «жуткое унижение» Гуревича, который отдал передаче более 20 лет жизни.

Александр Гуревич стал известен благодаря передаче «Сто к одному», которую вел с 1995 года до начала спецоперации России на Украине. После начала СВО шоумен уволился с ВГТРК, а его нынешнее местонахождение неизвестно. Гуревич также вел программы «Устами младенца», «С добрым утром!» и «Удивительные люди».

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