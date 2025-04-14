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В России покажут свою версию «Этой удивительной жизни» Фрэнка Капры

Начались съемки фильма «Старый новый бывший» с Евдокимовым и Базыкиной
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KION

Начались съемки фильма «Старый новый бывший» с Елизаветой Базыкиной и Романом Евдокимовым в главных ролях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Сюжет расскажет о Кате (Базыкина), которая уехала из подмосковного Пущино ради мечты стать звездой эстрады и оставила в родном городе своего возлюбленного Колю (Евдокимов). И спустя время Катя добилась успеха в карьере. Она стала известной певицей, которая ведет богемную, но пустую жизнь вместе с нелюбимым продюсером Сашей.

Благодаря необычному стечению обстоятельств Катя попадает в другую реальность, в которой у нее есть любимый муж. Ей предстоит сделать выбор: обрести человечность в простоте семейных отношений или остаться одинокой.

Актер Роман Евдокимов сравнил будущий фильм с легендарной классикой Фрэнка Капры «Эта удивительная жизнь».

«Как и в этом фильме многие иногда задумываются, а что было бы, если бы не было меня? Что было бы, если бы когда-то давно я поступил иначе? Для меня эта история об этом. В общем, в жизнь Коли вмешивается волшебство, и его жизнь меняется», — поделился артист.

Звезда сериала «Девушки с Макаровым» Павел Майков, сыгравший в картине одну из ролей, отметил «блестящий юмор» фильма. По его словам, именно это привлекло его в проекте.

«Наш фильм о вечной истории поиска человеком счастья. Нужен ли ему высокий социальный статус, деньги, дорогие вещи, чтобы быть счастливым? Или счастье вообще не про это?» — добавил актер Роман Маякин.

Режиссером «Старого нового бывшего» выступила Александра Лупашко («Танцуй, селедка!», «Елки 9»). В каст также вошли: Ян Цапник,Ольга Тумайкина, Юлия Топольницкая и другие.

Ранее сообщалось, что режиссер «Слова пацана» может снять комедию «Елки 12».

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