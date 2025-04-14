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Внебрачная дочь Мариса Лиепы раскрыла, какое наследство ей досталось от отца

Внебрачная дочь Лиепы Мария: от отца осталась четырехкомнатная квартира в Москве
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liepashultsmaria/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мария Лиепа-Шульц раскрыла на шоу «Звезды сошлись», что ей досталась квартира в Москве в наследство от отца – артиста балета Мариса Лиепы.

«Все, что осталось от папы, так и осталось, и квартира четырехкомнатная, в которой я живу», — поделилась знаменитость.

55-летняя дочь народного артиста СССР появилась в студии с кольцом на пальце, которое ей перешло от отца. Лиепа-Шульц отметила, что она унаследовала это украшение, поскольку «все цепляла и хватала» из дома, будучи маленькой.

Актриса Мария Лиепа-Шульц родилась в отношениях артиста Мариса Лиепы и художницы по костюмам Евгении Шульц — на момент ее рождения Лиепа был женат на Маргарите Жигуновой. Лиепа-Шульц объяснила на «Звездах сошлись», что родители планировали узаконить свои отношения, но не успели этого сделать.

У Мариса Лиепы также есть дети — Андрис и Илзе, которые появились в браке с Жигуновой. В 2021 году Ильзе Лиепа рассказывала, что не общается со сводной сестрой. По словам артистки, родственница «предала память отца и оскорбила маму», которая много сделала для ее карьеры.

Ранее певец Филипп Киркоров намекнул, что хочет стать отцом в третий раз.

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